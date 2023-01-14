Иванова Елена Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Елена Васильевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

умерла Неизвестно

Супруги
Иванов Пётр ДаниловичНеизвестно г.р.
Дети
Иванов Александр Петрович1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Учитель Физики была

Рождение ребёнка
1958

Сын: Иванов Александр Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Данилович

Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Пётр Данилович

Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
Неизвестно

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