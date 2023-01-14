Иванова Елена Васильевна
женский, родилась Неизвестно, Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
умерла Неизвестно
Супруги
Иванов Пётр ДаниловичНеизвестно г.р.
Дети
Иванов Александр Петрович1958 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Иванов Александр Петрович
Отец ребёнка: Иванов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр Данилович
Смерть
Неизвестно