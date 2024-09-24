Фролов Пётр Петрович
мужской, родился 1940, Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
ОтецФролов Пётр Иванович1910 г.р.
МатьФролова Александра АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фролова Жанна (Анна)Неизвестно г.р.
Дети
(Фролова) Татьяна ПетровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Фролов Пётр Иванович
Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Фролова Жанна (Анна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Жанна (Анна)