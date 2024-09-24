Фролов Пётр Петрович 1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Пётр Петрович

Автор
НЦ
Церех Н.

мужской, родился 1940, Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Отец
Фролов Пётр Иванович1910 г.р.
Мать
Фролова Александра АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фролова Жанна (Анна)Неизвестно г.р.
Дети
(Фролова) Татьяна ПетровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Фролов Пётр Иванович

Мать: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Фролова Жанна (Анна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Жанна (Анна)

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