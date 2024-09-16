Васьков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васьков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Васькова Матрена Васильева

Мать ребёнка: не указана

Варнаево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Чебурашкина (Васькова) Анна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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