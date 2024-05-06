Евфимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пшонкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Пшонкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пшонкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пшонкин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно