Евфимия Семеновна 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евфимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшонкин Василий Григорьевич

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пшонкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Пшонкин Василий Григорьевич

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пшонкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пшонкин Василий Григорьевич

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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