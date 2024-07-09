Губжев Мамиша Хажумович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти05.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Любовь Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1955
Мать ребёнка: Губжева Любовь Романовна
город Аделаида, Австралия
Рождение ребёнка
27.08.1955
Сын: Губжев Анатолий Мамишевич
Мать ребёнка: Губжева Любовь Романовна
Рождение ребёнка
27.12.1968
Мать ребёнка: Губжева (Жерукова) Жансурат Мухамедовна
Рождение ребёнка
15.09.1970
Дочь: Губжева Халимат Мамишевна
Мать ребёнка: Губжева (Жерукова) Жансурат Мухамедовна
Смерть
05.01.1988