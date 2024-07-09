Губжев Мамиша Хажумович 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Мамиша Хажумович

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Место рождения

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1917

Дата смерти

05.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Губжев Хажума (Хамат) Увжукович

Мать: Губжева (Кумыкова) Ханигуаша

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Любовь Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Жерукова) Жансурат Мухамедовна

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Губжев Лион Мамишевич

Мать ребёнка: Губжева Любовь Романовна

город Аделаида, Австралия
Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Губжев Анатолий Мамишевич

Мать ребёнка: Губжева Любовь Романовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1968

Сын: Губжев Мурат Мамишевич

Мать ребёнка: Губжева (Жерукова) Жансурат Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1970

Дочь: Губжева Халимат Мамишевна

Мать ребёнка: Губжева (Жерукова) Жансурат Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
05.01.1988

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