Отяковская Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1850

Сын: Отяковский Павел Федотович

Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович

Рождение ребёнка
24.05.1853

Сын: Отяковский Егор Федотович

Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович

Рождение ребёнка
08.08.1855

Сын: Отяковский Демид Федотович

Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович

Рождение ребёнка
22.10.1857

Сын: Отяковский Михайло Федотович

Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Федот Тарасович

Смерть
Неизвестно
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