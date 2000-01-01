Отяковская Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1850
Сын: Отяковский Павел Федотович
Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович
Рождение ребёнка
24.05.1853
Сын: Отяковский Егор Федотович
Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович
Рождение ребёнка
08.08.1855
Сын: Отяковский Демид Федотович
Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович
Рождение ребёнка
22.10.1857
Сын: Отяковский Михайло Федотович
Отец ребёнка: Отяковский Федот Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно