Овчинников Назар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 38
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Овчинников Димитрий Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Сын: Овчинников Василий Назаров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно