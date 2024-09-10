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Овчинников Назар

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Овчинников Иван Назаров

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 38
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Овчинников Димитрий Назаров

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Овчинников Василий Назаров

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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