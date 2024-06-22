Пелагия Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти09.10.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1825
Дочь: (Колпакова) Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Колпакова) Фекла Степанова
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Колпакова) Парасковья Степанова
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колпаков Артемей Стефанов
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Колпакова) Агрофена Степанова
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колпаков Николай Стефанович
Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович
Смерть
09.10.1884