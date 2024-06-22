Пелагия Якимовна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Якимовна

Пелагия Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Стефан Герасимович

Рождение ребёнка
22.11.1825

Дочь: (Колпакова) Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Колпакова) Фекла Степанова

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Колпакова) Парасковья Степанова

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Колпаков Артемей Стефанов

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Колпакова) Агрофена Степанова

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колпаков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Колпаков Стефан Герасимович

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
09.10.1884
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.