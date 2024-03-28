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Осколков Иван Михайлович

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Осколков Михаил Яковлевич

Мать: Осколкова Параскева Лаврентьевна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1781

Сын: Осколков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1791

Сын: Осколков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1795

Сын: Осколков Прокофий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1798

Сын: Осколков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно

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