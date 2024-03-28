Осколков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1791
Сын: Осколков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1795
Сын: Осколков Прокофий Иванович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1798
Сын: Осколков Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно