Макаренко Петр Федосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Петр Федосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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