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Danzinger (Landau) Rivka Perl
Danzinger (Landau) Rivka Perl
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1913
Дата смерти
1982
Пол
Женский
Отец
Landau Smuel Baruch
1882 г.р.
Мать
Landau (Margalit) Le'ah
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец:
Landau Smuel Baruch
Мать:
Landau Le'ah
Смерть
1982
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