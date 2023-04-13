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Danzinger (Landau) Rivka Perl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Landau Smuel Baruch

Мать: Landau Le'ah

Смерть
1982
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