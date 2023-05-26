Груздев Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.

Дочь: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна

Мать ребёнка: Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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