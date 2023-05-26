Груздев Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.
Дочь: Антонова (Груздева) Агафия Никифоровна
Мать ребёнка: Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна
Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно