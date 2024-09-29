Матвеенко Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеенко Виктор Иванович