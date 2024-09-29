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Матвеенко Татьяна Егоровна

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Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.01.1944

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1944

Отец: Николаев Егор Васильевич

Мать: Николаева Ксения Романовна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеенко Виктор Иванович

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