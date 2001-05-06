Дедунова (Судник) Валентина Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти06.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова (Дедунова) Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Дедунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович
Смерть
06.05.2001