Дедунова (Судник) Валентина Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедунова (Судник) Валентина Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

06.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Судник Казимир Викентьевич

Мать: Судник (Дятко) Ева Фабияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Дедунова) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Дедунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дедунов Михаил Егорович

Смерть
06.05.2001

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