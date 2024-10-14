Неудачина Татьяна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачина Татьяна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Неудачин Дмитрий Иванович1804 г.р.
Дети
Неудачин Дмитрий Дмитриевич1829 г.р.
Неудачин Павел Дмитриевич1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Неудачин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Неудачин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Неудачина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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