Неудачина Татьяна
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Неудачин Дмитрий Иванович1804 г.р.
Дети
Неудачин Дмитрий Дмитриевич1829 г.р.
Неудачин Павел Дмитриевич1830 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Неудачин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Неудачин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Неудачина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Неудачин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно