Афанасий Алексеев 18.01.1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий Алексеев

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.01.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1766

Отец: Алексей Степанов

Мать: Агафья Григорьева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улита Афанасьевна

Мать ребёнка: Елизавета Андреева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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