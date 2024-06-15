Афанасий Алексеев
Место рождения
Дата рождения18.01.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1766
Отец: Алексей Степанов
Мать: Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Улита Афанасьевна
Мать ребёнка: Елизавета Андреева
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно