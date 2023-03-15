Полетаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Алексей

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Место рождения

Большой Морец, Еланский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

07.06.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1950

Отец: Полетаев Михаил

Мать: не указана

Большой Морец, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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