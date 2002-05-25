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Головченко Юлия Николаевна
Головченко Юлия Николаевна
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Место рождения
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
Дата рождения
25.05.2002
Пол
Женский
Отец
Головченко Николай Александрович
1969 г.р.
Мать
Головченко (Золоторева) Наталья Евгеньевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2002
Отец:
Головченко Николай Александрович
Мать:
Головченко Наталья Евгеньевна
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
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