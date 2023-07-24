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(Малахова) Прасковья
(Малахова) Прасковья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малахов Семен
1862 г.р.
Мать
Малахова (Поломошнова) Анна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Малахов Семен
Мать:
Малахова Анна
Смерть
Неизвестно
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