Дурнев Степан Фетисович 1724 — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнев Степан Фетисович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1724

умер 1779

Отец
Дурнев Фетис Филиппович1684 г.р.
Мать
Дурнева Наталья1678 г.р.
Супруги
Дурнева Лукерья Семеновна1725 г.р.
Дети
Дурнев Петр (Большой) Степанович1750 г.р.
Дурнев Петр (Меньшой) Степанович1753 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Дурнев Фетис Филиппович

Мать: Дурнева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнева Лукерья Семеновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дурнев Петр (Меньшой) Степанович

Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Дурнева) Варвара Степановна

Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дурнев Николай Степанович

Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дурнев Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна

Смерть
1779

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