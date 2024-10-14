Дурнев Степан Фетисович
мужской, родился 1724
умер 1779
ОтецДурнев Фетис Филиппович1684 г.р.
МатьДурнева Наталья1678 г.р.
Супруги
Дурнева Лукерья Семеновна1725 г.р.
Дети
Дурнев Петр (Большой) Степанович1750 г.р.
Дурнев Петр (Меньшой) Степанович1753 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Дурнев Фетис Филиппович
Мать: Дурнева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дурнев Петр (Большой) Степанович
Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Дурнев Петр (Меньшой) Степанович
Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Дурнева) Варвара Степановна
Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дурнев Николай Степанович
Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дурнев Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Дурнева Лукерья Семеновна
Смерть
1779