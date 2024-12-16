Хайризаманов Кадырымбет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Кадырымбетов Сейфульмулюк
Мать ребёнка: не указана
Асанова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно