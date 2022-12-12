Филатов Симон Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мавра Семёнова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1848 по 1854 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1854 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Анна Ильина
Смерть
Неизвестно