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Филатов Симон Константинов

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Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мавра Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Филатов Тихон Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1848 по 1854 ст.

Сын: Филатов Василий Семёноа

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.08.1854 ст.

Сын: Филатов Адриан Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Анна Ильина

Смерть
Неизвестно
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