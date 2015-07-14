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Болдырев Денис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1977

Дата смерти

14.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977

Отец: Болдырев Михаил Иванович

Мать: Артюхова Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.03.2000

Дочь: Болдырева Анна Денисовна

Мать ребёнка: Болдырева Елена Александровна

Рождение ребёнка
16.11.2006

Сын: Болдырев Михаил Денисович

Мать ребёнка: Болдырева Елена Александровна

Смерть
14.07.2015

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