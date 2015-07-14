Болдырев Денис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1977
Дата смерти14.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.03.2000
Дочь: Болдырева Анна Денисовна
Мать ребёнка: Болдырева Елена Александровна
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Болдырев Михаил Денисович
Мать ребёнка: Болдырева Елена Александровна
Смерть
14.07.2015