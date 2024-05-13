Климова Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климов Петр Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Климова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Климова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Климова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно