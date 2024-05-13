Климова Мария Даниловна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Петр Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Климова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Климова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Климова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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