Рыжих Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1976
Сын: Колобков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Колобков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1982
Сын: Колобков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Колобков Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно