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Рыжих Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952

Отец: Рыжих Павел Михайлович

Мать: Рыжих Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1976

Сын: Колобков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Колобков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.05.1982

Сын: Колобков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Колобков Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно

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