Гончар (Салогуб) Людмила Григорівна
Место рождения
Дата рождения15.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959
Отец: Салогуб Григорій Іванович
Мать: Салогуб Тетяна Павлівна
Место жительства
1959
Кустолово-Суходолка, Полтавська область
Образование
С 1974 по 1976
Карловка, Полтавська область
ПТУ №11 "Маляр штукатур"
Место жительства
1977
Бракосочетание
11.08.1978
Рождение ребёнка
28.12.1978
Сын: Гончар Григорій Віталійович
Отец ребёнка: Гончар Віталій Григорович