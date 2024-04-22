Гончар (Салогуб) Людмила Григорівна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Салогуб) Людмила Григорівна

Место рождения

Новоивановка, Полтавська область

Дата рождения

15.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959

Отец: Салогуб Григорій Іванович

Мать: Салогуб Тетяна Павлівна

Новоивановка, Полтавська область
Место жительства
1959
Кустолово-Суходолка, Полтавська область
Образование
С 1974 по 1976
Карловка, Полтавська область
ПТУ №11 "Маляр штукатур"
Место жительства
1977
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
11.08.1978

Муж: Гончар Віталій Григорович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.12.1978

Сын: Гончар Григорій Віталійович

Отец ребёнка: Гончар Віталій Григорович

Полтава, Полтавська область
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