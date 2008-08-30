Дунец (Борисенок) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1925
Дата смерти30.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925
Отец: Борисенок Василий
Мать: Борисенок Александрина
Рождение ребёнка
04.03.1951
Дочь: Жигулина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Дунец Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.08.1960
Дочь: Яцкая Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дунец Николай Игнатьевич
Смерть
30.08.2008