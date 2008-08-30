Дунец (Борисенок) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунец (Борисенок) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

30.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: Борисенок Василий

Мать: Борисенок Александрина

Рождение ребёнка
04.03.1951

Дочь: Жигулина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Дунец Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.08.1960

Дочь: Яцкая Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дунец Николай Игнатьевич

Смерть
30.08.2008
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