Романов Пухвари (Порфирий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Захар
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимук (Тимофей)
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нямна (Агафья)
Смерть
Неизвестно