Романов Пухвари (Порфирий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Пухвари (Порфирий)

Романов Пухвари (Порфирий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Захар

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимук (Тимофей)

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Микуль (Николай)

Мать ребёнка: Нямна (Агафья)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close