Агафонова (Шипицина) Валентина Гертрудовна
Место рожденияг.Нарва, Эстонская ССР.
Дата рождения16.01.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1954
г.Нарва, Эстонская ССР.
Бракосочетание
1972
г.Конаково
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Савило Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Полтавский Геннадий Игнатьевич
г.Конаково
Рождение ребёнка
11.12.1976
Дочь: Дьяченко-Гузеева Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Полтавский Геннадий Игнатьевич
Развод
1986
г.Конаково
Бракосочетание
1987
г.Конаково
Смерть
Неизвестно