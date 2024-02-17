Агафонова (Шипицина) Валентина Гертрудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Шипицина) Валентина Гертрудовна

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Место рождения

г.Нарва, Эстонская ССР.

Дата рождения

16.01.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1954

Отец: Шипицин Гертруд Борисович

Мать: Шипицина Людмила Федоровна

г.Нарва, Эстонская ССР.
Бракосочетание
1972

Муж: Полтавский Геннадий Игнатьевич

г.Конаково
Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Савило Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Полтавский Геннадий Игнатьевич

г.Конаково
Рождение ребёнка
11.12.1976

Дочь: Дьяченко-Гузеева Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Полтавский Геннадий Игнатьевич

Развод
1986

Муж: Полтавский Геннадий Игнатьевич

г.Конаково
Бракосочетание
1987

Муж: Агафонов Александр Матвеевич

г.Конаково
Смерть
Неизвестно
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