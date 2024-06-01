Назарова Федора (Феодора) Григорьевна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова Федора (Феодора) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Григорий Павлович

Рождение ребёнка
11.07.1911

Сын: Назаров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Назаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Назарова Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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