Назарова Федора (Феодора) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1911
Сын: Назаров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Назарова Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Назаров Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно