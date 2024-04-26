Степан Никитин 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никита Васильев

Мать: Оксинья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Макарова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Василиса Степанова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фома Степанов

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Архип Степанов

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Овдотья Степанова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосья Степанова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Архип Степанов же

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
1793

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