Степан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Никита Васильев
Мать: Оксинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Василиса Степанова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тимофей Степанов
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фома Степанов
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Архип Степанов
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Овдотья Степанова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосья Степанова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Архип Степанов же
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Смерть
1793