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Зиятдинова Гульназ Мударисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1979

Отец: Мударис Галяутдинович

Мать: Мавлида Рифгатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиятдинов Альмир Халитович

Рождение ребёнка
28.02.2002

Сын: Зиятдинов Денис Альмирович

Отец ребёнка: Зиятдинов Альмир Халитович

Рождение ребёнка
06.12.2007

Дочь: Зиятдинова Гульшат Альмировна

Отец ребёнка: Зиятдинов Альмир Халитович

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