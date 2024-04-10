Зиятдинова Гульназ Мударисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1979
Отец: Мударис Галяутдинович
Мать: Мавлида Рифгатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2002
Сын: Зиятдинов Денис Альмирович
Отец ребёнка: Зиятдинов Альмир Халитович
Рождение ребёнка
06.12.2007
Дочь: Зиятдинова Гульшат Альмировна
Отец ребёнка: Зиятдинов Альмир Халитович