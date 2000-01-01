Чередова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чередов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Никифоровна

Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никифор Прохорович

Смерть
Неизвестно
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