Чередова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Чередов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Никифоровна
Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Чередов Никифор Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно