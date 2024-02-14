Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манаева (Хисамутдинова) Ркыя Гатиятуловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Хисамутдинов Габдулла Гататуллович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Хисамутдинова (Хисамутдинова)) Минзада Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Смерть
18.02.1934
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Хисамутдинова) Гайше Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Похороны
Неизвестно

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