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Яровык Степан Антонович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровык Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровык Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.

Дочь: (Яровык) Анна Степановна

Мать ребёнка: Яровык Александра Матвеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Дочь: (Яровык) Вера Степановна

Мать ребёнка: Яровык Анна Петровна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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