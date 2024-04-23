Яровык Степан Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яровык Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.
Дочь: (Яровык) Анна Степановна
Мать ребёнка: Яровык Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Дочь: (Яровык) Вера Степановна
Мать ребёнка: Яровык Анна Петровна
Смерть
Неизвестно