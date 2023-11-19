Анфимов Фома Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1863
Дата смерти09.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1863
Рождение ребёнка
?.10.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
?.02.1901
Сын: Анфимов Андрей Фомич
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Анфимов Михаил Фомич
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1914
Дочь: Анфимова- Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна
Смерть
09.01.1953
Рождение ребёнка
02.02.1983
Дочь: Анфимова- Анна Фоминична
Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна