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Анфимов Фома Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1863

Дата смерти

09.01.1953

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1901 г.р.
1909 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1863

Отец: Анфимов Василий Сергеевич

Мать: Анфимова Софья Герасимовна

Рождение ребёнка
?.10.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1901

Сын: Анфимов Андрей Фомич

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Анфимов Михаил Фомич

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1914

Дочь: Анфимова- Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

Смерть
09.01.1953
Рождение ребёнка
02.02.1983

Дочь: Анфимова- Анна Фоминична

Мать ребёнка: Анфимова Марья Васильевна

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