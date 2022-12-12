Кислинский Никита Терентьевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1885
Дата смерти07.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1885
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Кислинский Ефим Никитович
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Кислинский Павел Никитович
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Стефановна
Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1967