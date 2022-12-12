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Кислинский Никита Терентьевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

29.01.1885

Дата смерти

07.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1885

Отец: Кислинский Терентий Федотович

Мать: Кислинская Ульяна Семеновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кислинский Ефим Никитович

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Кислинский Павел Никитович

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Стефановна

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Марфа Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Ефросинья Ивановна

Смерть
07.06.1967
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