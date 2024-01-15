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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина (Колобянина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Уткина (Колобянина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колобянин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колобянин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Колобянин Тит Сергеевич

Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич

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