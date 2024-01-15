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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина (Колобянина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Уткина (Колобянина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колобянин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Колобянин Сергей Васильевич