Рышкин Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкин Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1924

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышкин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкина Елена

Рождение ребёнка
13.02.1955

Сын: Рышкин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Рышкина Елена

Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Ульянова (Рышкина) Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Рышкина Елена

Смерть
11.03.1994

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