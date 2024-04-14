Рышкин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1924
Дата смерти11.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рышкин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Рышкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рышкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Рышкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рышкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Рышкина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рышкина Елена
Рождение ребёнка
13.02.1955
Сын: Рышкин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Рышкина Елена
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Ульянова (Рышкина) Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Рышкина Елена
Смерть
11.03.1994