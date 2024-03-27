Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сальмушева) Гарифя

Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сальмушева) Газизя

Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Ахлетдин

Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Сагдетдин

Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Хайретдин Мулла

Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тарзиманова) Фархия

Смерть
Неизвестно

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