Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сальмушева) Гарифя
Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сальмушева) Газизя
Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Ахлетдин
Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Сагдетдин
Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Хайретдин Мулла
Мать ребёнка: (Тарзиманова) Фархия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тарзиманова) Фархия