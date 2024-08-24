Осипов Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Осипов Петр Захарович
Мать: Осипова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна
Смерть
1950
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область