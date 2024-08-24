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Осипов Фёдор Петрович

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Осипов Петр Захарович

Мать: Осипова Анна Фёдоровна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пасемина (Пасемина) Клавдия Петровна

Смерть
1950
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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