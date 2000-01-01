Лихачёв Михаил Климентович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: Лихачёв Климент Андреевич
Мать: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно