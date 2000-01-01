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Лихачёв Михаил Климентович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Пол

Мужской

Отец

Между 1805 и 1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: Лихачёв Климент Андреевич

Мать: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лихачёв Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Прокопьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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