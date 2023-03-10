Аксинья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Трофимов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Трофимов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неонила Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Трофимов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Абросим Федоров

Отец ребёнка: Феодор Трофимов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Трофимов

Смерть
Неизвестно
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