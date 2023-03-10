Аксинья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Трофимов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Трофимов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неонила Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Трофимов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Абросим Федоров
Отец ребёнка: Феодор Трофимов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Трофимов
Смерть
Неизвестно