Землянкин Валерий Иванович 18.07.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Землянкин Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянкина (Мосиенко) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
03.11.1976

Сын: Землянкин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Землянкина (Мосиенко) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
12.06.1979

Сын: Землянкин Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Землянкина (Мосиенко) Вера Алексеевна

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