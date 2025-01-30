Землянкин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1976
Сын: Землянкин Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Землянкина (Мосиенко) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1979
Сын: Землянкин Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Землянкина (Мосиенко) Вера Алексеевна