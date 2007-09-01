Поттер Лили Полумна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Лили Полумна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2007

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Тб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2007

Отец: Поттер Гарри

Мать: Поттер Джинни

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