Казначеев Панкратий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеев Панкратий Зиновьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Казначеев Зиновий Феоктистович

Мать: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: (рекрут С 1779) Семен Панкратович

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кирилл Панкратович

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кряквина Ксения Казначеева

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Казначеев Ферапонт Панкратович

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефимия Панкратовна

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Харитоновна

Смерть
1776
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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