Казначеев Панкратий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Казначеев Зиновий Феоктистович
Мать: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1761
Сын: (рекрут С 1779) Семен Панкратович
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кирилл Панкратович
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кряквина Ксения Казначеева
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Казначеев Ферапонт Панкратович
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефимия Панкратовна
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Харитоновна
Смерть
1776