(Дудина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Мартин
Отец ребёнка: Дудин Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Федот
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дудин Гавриил
Отец ребёнка: Дудин Федот
Смерть
Неизвестно