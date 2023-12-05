Бородулин Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
02.01.1922
Дочь: Уварова Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Смерть
Неизвестно