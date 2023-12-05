Бородулин Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
02.01.1922

Дочь: Уварова Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Смерть
Неизвестно

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