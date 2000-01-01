Зинцова (Сахаровская) Елизавета Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович
россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович
Россия
Смерть
Неизвестно
г. Горький