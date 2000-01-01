Зинцова (Сахаровская) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинцова (Сахаровская) Елизавета Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаровский Александр Александрович

Мать: Сахаровская Анна Александровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович

россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Зинцов Павел Петрович

Россия
Смерть
Неизвестно
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