Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна

Место рождения

Латвия

Дата рождения

31.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1971

Отец: Петров Юрий Петрович

Мать: Петрова (Минькова) Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Максим

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1991

Дочь: Винокурова (Мельникова) Юлия Максимовна

Отец ребёнка: Мельников Максим

Рождение ребёнка
08.08.2005

Дочь: Мельникова Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Мельников Максим

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