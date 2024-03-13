Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна
Место рожденияЛатвия
Дата рождения31.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Максим
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1991
Дочь: Винокурова (Мельникова) Юлия Максимовна
Отец ребёнка: Мельников Максим
Рождение ребёнка
08.08.2005
Дочь: Мельникова Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Мельников Максим